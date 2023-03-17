Gündoğan’ın babalık sevinci

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'de forma giyen Alman Milli Futbolcu İlkay Gündoğan, önceki gün baba oldu. Geçen yıl mayıs ayında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da romantik düğün ile Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile evlenen İlkay, İtalya'nın Milan kentinde Kais adını verdiği oğlunu kucağına aldı. Çift en mutlu anlarını, bebekleri ile hastanede çektikleri fotoğrafları sosyal medyada yayınlayarak takipçileri ile paylaştı. Sara Gündoğan, paylaşıma "Aşkımız geldi. Kais Gündoğan 15.03.23" notunu düştü. Çifte, 170 bin takipçi tebrik mesajı gönderdi. İlk tebrik İlkay'ın kulübü Manchester City'den geldi.