Almanya sel felaketinde çuvalladı

Almanya'nınBad Neuenahr Ahrweiler şehri ve buraya bağlı köy ve kasabalarda 14 Temmuz 2021'i 15 Temmuz'a bağlayan gece meydana gelen sel felaketinde 133 kişi yaşamını yitirmişti. Selin yol açtığı yaralar, aradan 20 ay geçmesine rağmen sarılamadı. Sel felaketinin yıkıma neden olduğu yer sadece 2 kilometrekarelik bir alan olmasına rağmen Almanya, bölgeyi yeniden inşa etme konusunda ilerleme kaydedemiyor.WEİLER Kaymakamı Cornelia Weigand kısa süre önce yaptığı açıklamada Ahrtal bölgesinin "Almanya'nın en büyük inşaat alanı" olduğunu söyledi. Ahrweiler'in üçte birinin sel felaketinden etkilendiğini belirten Weigand, "Yeniden inşa bazı bölgelerde beklenmedik şekilde uzun sürüyor. Bunun nedeni ise büyük yıkım ama aynı zamanda uzman personel açığı ve yükselen enerji fiyatları" dedi.Bölgeyiyeniden hızlı, ancak aynı zamanda modern ve suya dayanıklı inşa etmenin çok büyük bir görev olduğunu söyleyen Weigand, "Ancak başarı elde ettiğimiz olaylar da var. Örneğin yıkılan okulun yerine geçici 130 sınıf oluşturmayı başardık" diye konuştu. Kaymakam Weigand, bölgeyi yeniden inşa etmenin daha uzun yıllar alacağına dikkat çekti. Bölgede toplam 3 bin bina hasar gördü.birçok bina halen eski haline getirilemezken, büyük hasar gören altyapı da yeniden inşa edilemedi. Bölgenin can damarlarından olan B 266 numaralı otoyolda Heidenheim'ın içinden geçen noktada oluşan göçük, giderilemedi. Otoyolun bu bölümü çökmüş vaziyette olduğundan, trafik büyük oranda aksıyor. Otoyola giriş kapalı olduğu için, tüm araçlar başka çıkışlara yönlendiriliyor.felaketinin yaşandığı dönemde Bölge İtfaiye Müdürü olan Udo Schumacher olay gecesi kriz yönetim merkezinde olduğunu, hiç kimsenin böyle bir felaketi beklemediğini belirtti. Schumacher, "Profesyonel ekibe ve ekipmana sahip olduğumuz halde işin üstesinden gelemedik. O gece kriz yönetim merkezinde tam ekip hazır bulunmamıza rağmen olayların bu şekilde gelişeceğini kimse tahmin edemedi" dedikişi öldübin insan etkilendibin kişi malvarlığını kaybettibina yıkıldıbin bina hasar gördü40 kilometrelik alanda etkili oldutoplam 2 kilometrekarelik bir alan yıkıma uğradıbin telefon hattı çöktü, 20 bini çalışmıyorkilometrelik altyapının 74 kilometrelik bölümü çöktü