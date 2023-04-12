Defterli’nin hedefi şampiyonluk

FUTBOLDAN sonra futgolfe yönelen Bilgin Defterli, yeni sezon açılışı öncesi hedefini açıkladı. Defterli, "öncelikle Futgolf Dünya Kupası'nda derece elde etmek, ardından Türkiye şampiyonasında bireysel ve takım başarısını yakalamak istiyorum" dedi. 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın, 14-16 Nisan 2023 tarihlerinde Kuşadası'nda başlayacağını söyleyen Defterli, "Şampiyona, sekiz turnuvadan oluşacak ve Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenecek organizasyonlarla devam edecek. Bireysel ve kulüpler bazında başarıyı yakalamak istiyorum" dedi. 27 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında ABD'nin Orlando kentindeki Futgolf Dünya Kupası'na (FIFG) da katılacak olan Defterli, "Dünya Kupası'nda ilk Türk kadın oyuncu olmanın gururunu yaşıyorum" diye konuştu. FRANKFURT