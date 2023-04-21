Depremzede vizesi şaka gibi

Federal Milletvekili Serap Güler, Türkiye'de deprem bölgesine yaptığı ziyaretin ardından Alman basınına izlenimlerini anlattı. Güler, Mart ayı sonuna kadar Türkiye'deki depremzedelere 6 bin 567, Suriye'deki depremzedelere 1085 olmak üzere toplamda 7 bin 652 vize verildiğine dikkat çekip sayı için "Şaka gibi" dedi. Güler, bölgede yüzbinlerce kişinin depremden etkilendiğini söyledi.Almanya'ya sadece depremden etkilenen birinci ve ikinci derece akrabaların getirilebildiğini söyleyen Güler, hükümetin acilen vize programını 3. derece akrabaları kapsayacak şekilde genişletmesi gerektiğini ifade etti. Güler, "Vize başvurusu basitleştirilmelidir" dedi. Enkaz kaldırma çalışmalarının hızla ilerlediğini söyleyen Güler, Almanya'nın bölgeye daha çok yardım yapmasını istedi.