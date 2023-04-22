En acı itiraf

Almanya'da 2000 ila 2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütünün elebaşlarına Bavyera Eyaleti'nde yardım edenleri açığa çıkarmak için kurulan komisyon, dönemin İçişleri Bakanı Günther Beckstein'ı dinledi. Bavyera Eyalet Meclisi'nde ikinci kez kurulan komisyona ifade veren Beckstein, "Cinayetler, İçişleri Bakanı olduğum dönemde yaşadığım en büyük hukuk devleti yenilgisiydi" şeklinde konuştu.NSU cinayetlerinin ülkedeki en büyük cinayet serisi olduğunu ifade eden Beckstein, NSU'nun olay mahallerinde yerel yardımcıları olduğuna kesin olarak inandığını söyledi, gerekçe olarak cinayet noktalarının kolayca ulaşılamayan yerler olmasını gösterdi. Beckstein, "Onları bulamamamız bugün beni hâlâ endişelendiriyor" dedi. 79 yaşındaki siyasetçi, NSU'nun yerel yardımcıların olduğuna ilişkin herhangi bir kanıtının ise olmadığını söyledi.Komisyon, NSU elebaşı Beate Zschaepe'yi yazdan önce sorgulamak istiyor. Milletvekilleri yüksek olasılıkla sorgulama için cezaevini ziyaret edecek. Öte yandan Beckstein komisyondaki ifadesinde, "Umarım Zschaepe bir noktada sessizliğini bozar" dedi. Beckstein, polisin soruşturma sırasında kurban ailelerine çok fazla baskı uyguladığı yönündeki iddiaları da yanıtladı ve "Kabul edilemez soruşturmalarla ilgili şikâyetleri araştırdım. İddialar reddedildi. Olmaması gerektiği konusunda ısrar ettim" dedi.İkisi bir banka soygunu sonrası ölen, biri de ömür boyu hapse mahkûm olan NSU terör üçlüsünün bir yerlerde daha önce bilinmeyen yardımcılarının olup olmadığı bugüne kadar netlik kazanmadı. Bu nedenle Bavyera Eyalet Meclisi'nde ikinci NSU soruşturma komisyonu kuruldu. Komisyon, Bavyera'nın NSU cinayetlerinde olası bağlantıları açıklığa kavuşturmak istiyor. Federal Savcılık, NSU cinayetleri ve saldırıları için, üç elebaşını işaret edip, "yardımcılar için kanıt yok" demişti.