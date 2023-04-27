Haydi sandığa

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurtdışında 3 milyon 416 bin 98 seçmen, kurulan 5 bin 40 sandıkta oy vermeye başlıyor. Seçim 9 Mayıs gününe dek sürecek. 14 Mayıs'a kadar gümrük kapılarında 24 saat oy kullanmak mümkün olacak. Yurtdışı seçmenin en yoğun olduğu Almanya'da 26 kentte oy kullanılacak. Vatandaşlar 14 başkonsolosluk ile belirlenen 12 ilde daha seçimlerini yapabilecek.Almanya'da başkonsolosluklarda oy verme işlemi sabah saat 09.00'da başlayıp akşam 21.00'e dek sürecek. Başkonsoloslukların dışındaki illerde cumartesi günü açılacak olan sandıklarda ise oy verme işlemi, 09.00 ila 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Başkonsolosluklarda 9 Mayıs, diğer noktalarda ise oy verme işlemi 1 Mayıs gününe dek devam edecek. Bu tarihleri kaçıranlar, 46 gümrük kapısında seçme hakkını kullanabilecek.BerlinDüsseldorfEssenFrankfurtHamburgHannoverKassel (Niestetalweg 6-8)KarlsruheKölnMainzMünihMünsterNürnbergStuttgartAachen (Zollernstr. 16)Bielefeld (Duisburgerstr. 25)Bremen (Findorffstr. 101)Dortmund (Türk Eğitim Merkezi)Fulda (Familienschule Fulda)Kiel (Erich Kaestner Weg 100)Limburg (Westerwaldstr. 86)Mannheim (Gartenstr. 8)Regensburg (Junkersstr. 9)Saarbrücken (Faktoreistr. 2)Siegen (Kongresszentrum Siegerlandhalle)Ulm (Magirus Deutz Str. 13)09.00-21.00Amsterdam Deventer Rotterdam09.00-18.00Eindhoven09.00-21.00Bregenz Salzburg Viyana09.00-18.00Innsbruck Linz Graz09.00-21.00Anvers Brüksel09.00-18.00Hasselt09.00-21.00Bordeaux Lyon Marsilya Nant Paris Strazburg09.00-18.00Clermont-Ferrand Orleans Mulhouse09.00-21.00Bern Cenevre Zürih2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurtdışı seçmenin seçime katılım oranı yüzde 18.94'tü. 2018 seçimlerinde bu oran 50'yi aştı. Yurtdışında 6. kez gidilecek bu seçimde sandık sayısı ve seçim noktalarının artması nedeniyle katılımın da bir hayli yükselmesi bekleniyor. 1 milyon 501 bin 152 seçmen Almanya'da, 397 bin 86 seçmen Fransa'da, 286 bin 753 seçmen Hollanda'da, 153 bin 443 seçmen Belçika'da bulunuyor. Almanya'da en çok seçmen Stuttgart, Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Köln'de sandığa gidiyor. Öte yandan bu seçim için 73 ülkedeki 156 temsilcilikte sandık kuruldu. Sandık sayısı bu seçimlerde 5 bin 40'a çıktı.YüksekSeçim Kurulu (YSK) heyeti ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, oy kullanılacak alanlarda incelemelerde bulundu. Bu kapsamda heyet, Hannover Fuar alanını gezdi. Oy kullanılacak olan alanda incelemelerde bulunan heyete Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya da eşlik etti. Serim, "YSK heyetiyle birlikte seçim gerçekleştirmeyi planladığımız fuar merkezini ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın demokratik haklarını en rahat şekilde kullanabilmeleri için hazırlıkları yerinde inceledik" dedi.HANNOVERDemokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, "Seçim vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Oy hakkı olan bütün vatandaşlarımızı sandığa giderek oylarını kullanmalarını rica ediyorum. Bu seçim ülkemiz ve gelecek adına çok önemli. Oy kullanmak isteyen vatandaşlarımızın sandığa ulaşımda sorun yaşaması halinde yardımcı oluyoruz. Provokasyon ve tahriklere karşı dikkatli olalım. Seçimi bizlere yakışır şekilde, yaşadığımız toplumu rahatsız etmeden gerçekleştirelim" dedi.KÖLN