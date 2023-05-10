Avrupalı Türk seçimini yaptı

Yurtdışında 27 Nisan günü açılan sandıklar dün akşam saat 21.00'de kapandı. 2018'deki seçime kıyasla katılımda artış yaşandı. 12. gün sonunda yurtdışında kullanılan oy 1 milyon 761 bin 370 oldu. Son gün rakamlarıyla 2018'de yüzde 44,72 olan katılım oranı yüzde 50'yi aştı. Amsterdam dışındaki seçim noktalarında olay yaşanmazken, bazı günlerde seçim noktaları önünde 1,5 km'lik kuyruk oluştu. Oy kullanmak için kilometrelerce yol kat eden de oldu, sandığın yaşadığı kente gelişine sevinen de. Öte yandan bazı ülkelerde oylar partilerin gözlemcileri eşliğinde uçaklarla Türkiye'ye götürüldü. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, "Çekya'da beş gün oy kullanıldı. Katılım yüzde 53,5'ten bu seçimde yüzde 66,85'e çıktı. Oyları gönderdik" dedi. --