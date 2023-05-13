Irkçılık sorunu var unutturmamalıyız

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 günü ırkçılar tarafından kundaklanan evde ölen 5 Türk için Neuss kentinde anma paneli düzenlendi. Panele NRW Uyum Bakanı Josefine Paul, Solingen'deki kundaklamada aile fertlerini kaybeden Özlem Genç, NSU terör örgütü kurbanı Mehmet Kubaşık'ın kızı Gamze Kubaşık ile Hanau'daki ırkçı saldırıda ölen Sedat Gürbüz'ün annesi Emiş Gürbüz katıldı. Panelde Bakan Paul, "Kurban yakınlarını dinlersek geçmişten ders alınabilir" dedi. Özlem Genç, "Hatırlamayı bırakmamalıyız" diye konuştu. Gamze Kubaşık da, "Bu ülkede ırkçılık sorunumuz var" ifadelerini kullandı.