“Almanya üzerinden Erdoğan’a saldırılıyor”

Mainpost isimli gazetede yayınlanan, "Almanya'daki Türk gazetecilere dönük baskının arkasında ne var?" başlıklı haberde, savcılığın veya polisin baskınla ilgili detay vermediğine değinildi. Haberde, baskının SABAH'ta geçtiğimiz eylül ayında firari Cevheri Güven ile ilgili yayınlanan bir haberle bağlantılı olduğu kaydedildi. Yazıda, FETÖ olarak bilinen Gülen Hareketi'nin darbeye karıştığına da dikkat çekildi.FETÖ'nün Türkiye'de 2016'daki darbe girişimine karıştığı belirtilen haberde, "Erdoğan aleyhine Almanya'dan da kampanya yapılıyor" ara başlığı altında şöyle denildi: Güven şimdi Almanya'dan Youtube kanalı yönetiyor. Burada Erdoğan Ailesi'nin ve bakanlarının sözde karanlık işlerini yayınlıyor. Ama herhangi bir kaynak bildirmiyor. Yayınladığı içeriklerin doğruluğunu kontrol etmek mümkün değil.Gülen yandaşlarının geçtiğimiz yıl düzenlenen kitap fuarında İsmail Erel'e saldırdığı hatırlatılan haberde, "Gülen'in Almanya'daki elçisi Ercan Karakoyun ile İsmail Erel, International Journalists Association (IJA) standında birbirine girdi. IJA, Gülen'e yakın şeffaf olmayan ve kendisini bağımsız göstermeye çalışan, ancak Gülen ağına dahil olan birçok dernekten biri" ifadesi kullanıldı.HABERDE şöyle denildi: IJA Başkanı Fatih Koç, 'Dernek Gülen Hareketi'ne bağlı değil' dedi. Ancak araştırmalar, IJA'nın Almanya'da Gülen ağına bağlı diğer örgütlerle ve Gülen Hareketi'nin Türkiye'deki eski medya imparatorluğuna bağlı çalışan gazetecilerle çalıştığını ortaya koyuyor. Gülen'e bağlı gazeteler, Gülen'in rakiplerini ortadan kaldırdığı ünlü stratejik kampanyaları ile ünlüydü." FRANKFURT