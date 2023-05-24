Haberler Avrupa Haberleri “Almanya üzerinden Erdoğan’a saldırılıyor”
Giriş Tarihi: 24.5.2023

“Almanya üzerinden Erdoğan’a saldırılıyor”

“Almanya üzerinden Erdoğan’a saldırılıyor”

SABAH Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay’ın evlerinin basılıp gözaltına alınmalarının yankıları sürüyor. Bir gazetede baskınla ilgili çarpıcı bir haber yer aldı

Mainpost isimli gazetede yayınlanan, "Almanya'daki Türk gazetecilere dönük baskının arkasında ne var?" başlıklı haberde, savcılığın veya polisin baskınla ilgili detay vermediğine değinildi. Haberde, baskının SABAH'ta geçtiğimiz eylül ayında firari Cevheri Güven ile ilgili yayınlanan bir haberle bağlantılı olduğu kaydedildi. Yazıda, FETÖ olarak bilinen Gülen Hareketi'nin darbeye karıştığına da dikkat çekildi.



KAYNAK VEREMİYOR
FETÖ'nün Türkiye'de 2016'daki darbe girişimine karıştığı belirtilen haberde, "Erdoğan aleyhine Almanya'dan da kampanya yapılıyor" ara başlığı altında şöyle denildi: Güven şimdi Almanya'dan Youtube kanalı yönetiyor. Burada Erdoğan Ailesi'nin ve bakanlarının sözde karanlık işlerini yayınlıyor. Ama herhangi bir kaynak bildirmiyor. Yayınladığı içeriklerin doğruluğunu kontrol etmek mümkün değil.



"HİÇBİRİ ŞEFFAF DEĞİL"
Gülen yandaşlarının geçtiğimiz yıl düzenlenen kitap fuarında İsmail Erel'e saldırdığı hatırlatılan haberde, "Gülen'in Almanya'daki elçisi Ercan Karakoyun ile İsmail Erel, International Journalists Association (IJA) standında birbirine girdi. IJA, Gülen'e yakın şeffaf olmayan ve kendisini bağımsız göstermeye çalışan, ancak Gülen ağına dahil olan birçok dernekten biri" ifadesi kullanıldı.

BİRBİRİNE BAĞLI ÖRGÜTLER
HABERDE şöyle denildi: IJA Başkanı Fatih Koç, 'Dernek Gülen Hareketi'ne bağlı değil' dedi. Ancak araştırmalar, IJA'nın Almanya'da Gülen ağına bağlı diğer örgütlerle ve Gülen Hareketi'nin Türkiye'deki eski medya imparatorluğuna bağlı çalışan gazetecilerle çalıştığını ortaya koyuyor. Gülen'e bağlı gazeteler, Gülen'in rakiplerini ortadan kaldırdığı ünlü stratejik kampanyaları ile ünlüydü." FRANKFURT

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“Almanya üzerinden Erdoğan’a saldırılıyor”
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