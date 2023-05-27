1700 çocuktan yıllardır iz yok

Almanya'da 25 Mayıs Kayıp Çocuklar Günü dolayısıyla Federal Kriminal Dairesi, kayıp çocuklara ilişkin veriler yayınladı. 2022'de 15 bin 800 çocuğun kayıp olarak bildirildiği, birkaç gün içerisinde bu çocukların çoğuna ulaşıldığı aktarıldı.Daire, kayıp vakalarının tutulmaya başlandığı 1957 yılından bu yana 1700 çocuğa hâlâ ulaşılamadığını belirtti. Bulunamayan çocukların yarısından fazlasının refakatsiz mülteci çocuklar olduğuna dikkat çekildi. Kaybolan çocuk ve gençlerin genelde okul, aile ve ikili ilişki nedeniyle evden kaçtığı için kayıp olarak kayıtlara aktarıldığı belirtildi. Kayıp Türk çocukları arasında 10 yaşında kaybolan Hilal Ercan ile Emin Önen de bulunuyor.