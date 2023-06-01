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Giriş Tarihi: 1.6.2023

Ne yapacaklarını şaşırdılar

Ne yapacaklarını şaşırdılar

Almanya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin hazımsızlığı sürüyor. Şimdi de uygulamaya girmesi beklenen vatandaşlık yasası tartışması alevlendi

SEÇMENİ HEDEF YAPTILAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi sonrası sokaklardaki sevinç gösterilerinden rahatsızlık duyanlar, şimdi de vatandaşlık yasasını öne sürdü. Erdoğan'a oy veren seçmen hedef haline getirilirken Birlik Partilerinin (CDU/CSU) Meclis Grubu Genel Sekreteri Thorsten Frei (CDU), Erdoğan'ın kazanmasını, 'İç karartıcı' olarak yorumladı.

TÜRKLERİ UYUMSUZ GÖSTERDİ
FREI, bununla da yetinmedi ve Erdoğan'a oy verenleri 'Uyumsuz' olarak niteledi. CDU'lu siyasetçi, çifte vatandaşlığa da imkân tanıyan yasal düzenleme için "Yeterince uyum sağlamamış daha fazla insanın vatandaşlığa geçme riskini artıracak. Öncelikle uyumun başarıya ulaşması gerekiyor, sonra vatandaşlık verilmesi düşünülebilir" diye konuştu. FRANKFURT
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Ne yapacaklarını şaşırdılar
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