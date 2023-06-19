Ok ile yabancı avı

ÜzerineNeo-Nazi grubuna ait tişört giyen 29 yaşındaki ırkçı, Peine tren istasyonunda, yayalara saldırdı. Elinde yay ve ok bulunan saldırgan, istasyonda karşılaştığı 22 yaşındaki gence ok ile atış yaparak yaraladı. Saldırgan, yaralanan genci kovalarken çevredekiler tarafından polis çağırıldı ve olay yerinde yakalandı.Eyaletin İçişleri Bakanı Daniela Behrens, saldırının tüm yönleriyle araştırılması ve bu korkakça eylemin arka planının aydınlatılması gerektiğini ifade etti. Saldırganın yaklaşık üç yıldır akıl hastası olduğu belirtiliyor. Öte yandan polis, elinde olay anına ilişkin video bulunanlara çağrı yaptı ve görüntüleri istedi. HANNOVER