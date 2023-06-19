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Giriş Tarihi: 19.6.2023

Ok ile yabancı avı

Ok ile yabancı avı

Aşağı Saksonya Eyaleti’ndeki Peine tren istasyonunda bir Neo-Nazi, elinde yay ve bıçak ile yabancı avına çıktı. Irkçı, 22 yaşındaki genci ok ile yaraladı

KISA SÜREDE GÖZALTI
Üzerine Neo-Nazi grubuna ait tişört giyen 29 yaşındaki ırkçı, Peine tren istasyonunda, yayalara saldırdı. Elinde yay ve ok bulunan saldırgan, istasyonda karşılaştığı 22 yaşındaki gence ok ile atış yaparak yaraladı. Saldırgan, yaralanan genci kovalarken çevredekiler tarafından polis çağırıldı ve olay yerinde yakalandı.

AKLİ DENGESİ BOZUK
Eyaletin İçişleri Bakanı Daniela Behrens, saldırının tüm yönleriyle araştırılması ve bu korkakça eylemin arka planının aydınlatılması gerektiğini ifade etti. Saldırganın yaklaşık üç yıldır akıl hastası olduğu belirtiliyor. Öte yandan polis, elinde olay anına ilişkin video bulunanlara çağrı yaptı ve görüntüleri istedi. HANNOVER
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Ok ile yabancı avı
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