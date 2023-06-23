Paralel yapıya 2. baskın

Aralıkayında darbe planladıkları gerekçesiyle büyük çaplı baskın düzenlenen İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) adlı terör örgütü üyelerine dönük yeni baskın gerçekleştirildi. Çarşamba akşamı Baden Württemberg Eyaleti'nde dört, Aşağı Saksonya Eyaleti'nde ise bir kişinin söz konusu örgüte üye oldukları gerekçesiyle evi arandı. Savcılık, tutuklamanın olmadığını açıkladı.Anayasayı Koruma Dairesi'nin verilerine göre yaklaşık 23 bin üyesi olduğu ifade edilen örgüte karşı gerçekleşen baskında, çok sayıda elektronik cihaz ile dosyaya el konuldu. Aralık ayının başında, Almanya, Avusturya ve İtalya'da eş zamanlı baskın gerçekleştirilmiş, örgütün elebaşı ile aralarında polis ve ordu mensubunun da bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.