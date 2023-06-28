Nazan Eckes Almanya’yı terk ediyor

Doğayı,güneşi ve denizi çok sevdiğini, uzun yürüyüşler yaptığını ifade eden iki çocuk annesi Nazan Eckes (47), taşınma hazırlıklarına başladı. "Hayatımı yavaş yavaş buraya taşıyorum. Bu yüzden çok sık buradayım" diyen Nazan, yakında Mallorca'da kalıcı olacağını söyledi.ADANIN sakin tarafını sevdiğini dile getiren Nazan, bir gün Mallorca gibi bir yerde yaşamayı hep planladığını ifade etti ve "Şimdi yavaş yavaş bir rüya gerçek oluyor ve ben bundan çok keyif alıyorum" dedi. Nazan, üç yıl önce Avusturyalı eşi Julian Khol'dan ayrılmış ve iki çocuğu ile yaşamaya başlamıştı. Nazan uzun yıllardır moderatörlük yaptığı RTL'ye artık dışarıdan projeler veriyor. KÖLN