Seçimin kaderini Türkler belirleyecek

Türk nüfusunun yoğun olduğu kentlerden biri olan Mannheim'da bu pazar belediye başkanlığı için ikinci tur seçim gerçekleşecek. İlk turda CDU'nun adayı Christian Specht oyların yüzde 45.6'sını aldı. SPD yüzde 30.2 oranında, Yeşiller ise 13.8 oranında oy elde etti. İkinci turda Yeşiller, SPD'yi destekleyeceğini açıklayınca oylar birbirine çok yaklaştı. Türk kökenli seçmenin tercihi öne çıktı.Durumugören iki parti, Türk seçmenlere yöneldi. SPD adayı Thomas Riehle'nin, Mannheim Türkspor'u ziyaretinden kısa süre sonra Specht de kulübü ziyaret etti. Öte yandan Riehle'nin yerel bir Türk gazetesine röportaj verip Türklerin desteğinin istemesi CDU'lu Thomas Hornung tarafından "Erdoğan'a oy verenler SPD'nin adayını destekleyecek" diye yorumlandı.