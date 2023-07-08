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Giriş Tarihi: 8.7.2023

Utanç davası AİHM’e taşındı

Fatih YILMAZ
Utanç davası AİHM’e taşındı

Gözaltına alındığı karakolda öldü. Polis, ‘Kendini yaktı’ dedi. Bilirkişi, Afrikalı Jalloh’un yakıldığını ortaya koydu. İç hukuktan sonuç alamayan aile, AİHM’de hukuk arayacak

18 YILDIR SONUÇ YOK
Almanya'da 7 Ocak 2005 günü gözaltına alındığı Dessau Karakolu'ndaki polisler tarafından elleri kolları bağlanarak yakıldığı bilirkişi tarafından da tespit edilen Oury Jalloh'un davası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı. Jalloh'un kardeşi, Almanya'da dava süreci kapandığı için yaşam hakkı, işkence yasağı ve ayrımcılık yasağına atıfta bulunarak AİHM'e gittiklerini ifade etti.



BİLİRKİŞİ 'YAKILMIŞ' DEDİ
Sierra Leoneli Jalloh'un, karakoldaki yatağa elleri ve kolları bağlanmıştı. Jalloh çıkan yangında öldükten sonra polis, "Cebinden çıkarttığı bir çakmakla kendini yakarak intihar etti" açıklamasında bulunmuştu. Bir bilirkişi, insan aklıyla adeta dalga geçen ifadeyi raporuyla yalanlamıştı. İngiliz yangın uzmanı Lain Peck, kendisini yakmasının ihtimal dışı olduğu sonucuna varmıştı.
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Utanç davası AİHM’e taşındı
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