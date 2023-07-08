Utanç davası AİHM’e taşındı

Almanya'da 7 Ocak 2005 günü gözaltına alındığı Dessau Karakolu'ndaki polisler tarafından elleri kolları bağlanarak yakıldığı bilirkişi tarafından da tespit edilen Oury Jalloh'un davası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı. Jalloh'un kardeşi, Almanya'da dava süreci kapandığı için yaşam hakkı, işkence yasağı ve ayrımcılık yasağına atıfta bulunarak AİHM'e gittiklerini ifade etti.SierraLeoneli Jalloh'un, karakoldaki yatağa elleri ve kolları bağlanmıştı. Jalloh çıkan yangında öldükten sonra polis, "Cebinden çıkarttığı bir çakmakla kendini yakarak intihar etti" açıklamasında bulunmuştu. Bir bilirkişi, insan aklıyla adeta dalga geçen ifadeyi raporuyla yalanlamıştı. İngiliz yangın uzmanı Lain Peck, kendisini yakmasının ihtimal dışı olduğu sonucuna varmıştı.