Otomobilde sigara içmek yasaklanıyor

Hazırlanan taslakta, araç içinde sigara içilmesi durumunda, doğmamış çocukların ve reşit olmayanların pasif içicilik tehlikesinden korunamayacağı belirtildi. Yasa değişikliğiyle birlikte özellikle 'savunmasız insan grubunun' pasif içiciliğe karşı koruması amaçlanıyor. Planlanan yasak, tütün sigaraları, e-sigaralar, ısıtılmış tütün ürünleri ve esrar için geçerli olacak.Federal Sağlık Bakanlığı'nın yasa taslağında araç içinde sigara içilmesinin tehlikelerine dikkat çekildi. Taslakta, "Bir sigara içmek bile araçtaki tütün dumanı partiküllerinin konsantrasyonunu hızla artırır. Küçük alan hacmi nedeniyle, bir araçta dumana maruz kalma oranı son derece yüksektir. Sigara içmeden tütün dumanını solumak bile ciddi hastalıklara ve hatta ölümlere neden olabilir" denildi.Taslakta, sigara dumanı soluyan bir kişide görülebilecek olası hastalıklar arasında koroner kalp hastalığı, felç veya kronik akciğer hastalığı yer aldı. Ani bebek ölümü sendromu riskinin de hastalıklar arasında yer aldığı ifade edilirken, araştırmaların pasif içicilik ile akciğer kanseri arasında da bir bağlantı olduğunu gösterdiğine dikkat çekildi. Ancak taslakla ilgili olarak diğer bakanlıklarla mutabakata varılmadı. Bu nedenle planlanan düzenlemelerde değişiklikler olabileceği kaydedildi. FRANKFURTAlmanya'da geçen yıl Eyaletler Meclisi, kendi yasa tasarısında çocukların ve hamile kadınların bulunduğu araçlarda sigara içme yasağının getirilmesine destek vermişti. Eyaletler Meclisi, Alman Kanser Araştırma Merkezi'nin tahminlerine atıfta bulunarak, yaklaşık 1 milyon çocuk ve ergenin yolculuk sırasında tütün dumanına maruz kaldığını belirtti. Federal hükümet ise 'bebeklerin bulunduğu araçlarda sigara içilmesinin yasaklanmasının' memnuniyetle karşılandığını açıkladı, ancak anayasal kaygılara dikkat çekti. Almanya'da şu anda araçlarda sigara içme yasağı bulunmuyor.