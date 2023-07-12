Memnuniyetsizlik tavan yaptı

RTL televizyon kanalının 6-7 Temmuz'da 1000 kişiyle yaptırdığı anket sonucu, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin çalışmalarından duyulan rahatsızlığı ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 77'si koalisyon hükümeti çalışmalarından memnun olmadığını ifade etti. Şubatta yapılan aynı ankette memnuniyetsizlik oranı yüzde 64'tü.BİR başka araştırma şirketinin bu ay yaptığı ankette memnuniyetsizlik yüzde 70 çıkmıştı. Öte yandan hükümeti oluşturan partilerin oyları da hızla eriyor. Son anket sonucuna göre SPD'nin oy oranı yüzde 18'e geriledi. Yeşillerin oy oranı yüzde 15'e düştü. FDP'ye anketten yüzde 6 oranında oy çıktı. Üç partinin seçim sonrası 52 olan oy oranı yüzde 39'a kadar geriledi. FRANKFURT