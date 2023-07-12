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Giriş Tarihi: 12.7.2023

Memnuniyetsizlik tavan yaptı

Memnuniyetsizlik tavan yaptı

Alman halkının hükümet çalışmalarından hoşnutsuzluğu hızla artıyor. Şubat ayında yüzde 64 seviyesinde olan memnuniyetsizlik yüzde 77’ye yükseldi

ŞUBAT AYINDA YÜZDE 64'TÜ
RTL televizyon kanalının 6-7 Temmuz'da 1000 kişiyle yaptırdığı anket sonucu, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin çalışmalarından duyulan rahatsızlığı ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 77'si koalisyon hükümeti çalışmalarından memnun olmadığını ifade etti. Şubatta yapılan aynı ankette memnuniyetsizlik oranı yüzde 64'tü.

OYLARI DA HIZLA ERİYOR
BİR başka araştırma şirketinin bu ay yaptığı ankette memnuniyetsizlik yüzde 70 çıkmıştı. Öte yandan hükümeti oluşturan partilerin oyları da hızla eriyor. Son anket sonucuna göre SPD'nin oy oranı yüzde 18'e geriledi. Yeşillerin oy oranı yüzde 15'e düştü. FDP'ye anketten yüzde 6 oranında oy çıktı. Üç partinin seçim sonrası 52 olan oy oranı yüzde 39'a kadar geriledi. FRANKFURT
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Memnuniyetsizlik tavan yaptı
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