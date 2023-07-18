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Giriş Tarihi: 18.7.2023

Ekonomik kriz tatilden etti

Fatih YILMAZ
Ekonomik kriz tatilden etti

Eurostat verilerine göre Almanya’da yılda bir hafta tatile gitmek için yeterli gelire sahip olmayanların sayısı arttı. Beş kişiden biri tatil masrafnı ı karşılayamadı

Avrupa İstatistik Dairesi (Eurostat), 2022'de halkın yüzde 21.9'unun ekonomik sebeplerden dolayı bir haftalık tatili bile karşılayacak durumda olmadığını açıkladı. Daire, en çok mağduriyet yaşayanların, yüzde 42'lik oranla tek başına çocuk yetiştiren ebeveynler olduğuna işaret etti. Bu kesimi yüzde 28.7'lik oranla emekliler izledi. Söz konusu durum, ülkenin sosyal açıdan derin bir bölünmenin içinde olduğunun göstergesi olarak yorumlandı. Herkesin yılda en az bir hafta tatile gidebilme olanağına sahip olması gereğine dikkat çekildi.
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Ekonomik kriz tatilden etti
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