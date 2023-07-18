Ekonomik kriz tatilden etti

Avrupa İstatistik Dairesi (Eurostat), 2022'de halkın yüzde 21.9'unun ekonomik sebeplerden dolayı bir haftalık tatili bile karşılayacak durumda olmadığını açıkladı. Daire, en çok mağduriyet yaşayanların, yüzde 42'lik oranla tek başına çocuk yetiştiren ebeveynler olduğuna işaret etti. Bu kesimi yüzde 28.7'lik oranla emekliler izledi. Söz konusu durum, ülkenin sosyal açıdan derin bir bölünmenin içinde olduğunun göstergesi olarak yorumlandı. Herkesin yılda en az bir hafta tatile gidebilme olanağına sahip olması gereğine dikkat çekildi.