Derin araştırmaya hükümet engeli

Komisyonun Yeşiller Partili Başkanı Toni Schuberl, eyalet hükümetini, polis ve Anayasayı Koruma Dairesi'nden tanıkların ifadesini kısıtlayarak ırkçı cinayet serisinin daha derinlemesine araştırılmasını engellemekle suçladı. Schuberl, engellemeye rağmen komisyonun NSU bulmacasına yeni parçalar ekleme sözünü tutmayı başardığını söyledi.Komisyonun Hür Demokrat Partili üyesi Matthias Fischbach da İçişleri Bakanlığı'nın "aşırı gizleme ve gizlilik uygulamasından" şikâyetçi oldu. Sosyal Demokrat Partili komisyon üyesi Arif Taşdelen, NSU üçlüsünün Bavyera'daki eylemlerini yardım almadan gerçekleştirmelerinin zor olduğunu, yardımcılar olduğuna inandığını belirtti.Cemal Bozoğlu (Yeşiller), komisyonun görevinin sona erdiğini, ancak NSU cinayet serisinin soruşturulmasının cevaplanmamış sorular nedeniyle devam etmesi gerektiğini söyledi. Bozoğlu, ayrıca Başbakan Markus Söder ve Eyalet Meclisi Başkanı Ilse Aigner'den kurban yakınlarından kamuoyu önünde özür dilemelerini talep etti. FRANKFURT