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Giriş Tarihi: 22.7.2023

Sabah sığınacak çok güzel bir liman

Sabah sığınacak çok güzel bir liman

Gazeteci Murat Tosun, Sıla Yolu’nda Avrupalı Türkleri yalnız bırakmayan tek gazete olan SABAH’a teşekkür etti. Tosun, “Hizmet istasyonunuz sığınacak liman” dedi

İLK DURAK MAKEDONYA
HÜRRİYET Gazetesi'nin Berlin Haber Müdürü Murat Tosun, mola için SABAH'ın hizmet istasyonunu tercih etti. İlk tatil durağının Makedonya olacağını, ardından Türkiye'de tatil yapacağını söyleyen Tosun, "Eşim Handan ve kızım Yaren Su ile güzel bir yolculuk geçiriyoruz" diye konuştu.

KURALLARA UYUN
TOSUN, "Vatandaşlarımızın bu hizmete çok ihtiyacı var. Kazalar oluyor, insanlar evraklarını unutuyor. Hemen yardım alabilecekleri adres, sığınacakları liman da sizler oluyorsunuz" diye konuştu. Tosun, yola çıkacak olanlara da kurallara kesinlikle uymalarını tavsiye etti.
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Sabah sığınacak çok güzel bir liman
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