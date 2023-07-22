Sabah sığınacak çok güzel bir liman

HÜRRİYET Gazetesi'nin Berlin Haber Müdürü Murat Tosun, mola için SABAH'ın hizmet istasyonunu tercih etti. İlk tatil durağının Makedonya olacağını, ardından Türkiye'de tatil yapacağını söyleyen Tosun, "Eşim Handan ve kızım Yaren Su ile güzel bir yolculuk geçiriyoruz" diye konuştu.TOSUN, "Vatandaşlarımızın bu hizmete çok ihtiyacı var. Kazalar oluyor, insanlar evraklarını unutuyor. Hemen yardım alabilecekleri adres, sığınacakları liman da sizler oluyorsunuz" diye konuştu. Tosun, yola çıkacak olanlara da kurallara kesinlikle uymalarını tavsiye etti.