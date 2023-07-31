Erdoğan’ın Balkanlara katkısı çok büyük

79 yaşındaki annesi İlmije Olomani ve 45 yaşındaki eşi Jldze Olomani ile birlikte Gostivar'da tatil yapmayı planladıklarını söyleyen Murtezan Olomani, "Eşim Jldze, Osmanlı Türklerinin çok yoğun olarak yaşadığı Vrapciste'den olduğu için çok güzel Türkçe biliyor. Türkiye'ye gittiğimizde hiç zorluk çekmiyoruz. Annem rahatsız olduğu için onu yalnız bırakıp bir yere gidemiyoruz ama hayalimizde tekrar Türkiye'ye gitme planımız var" diye konuştu.Küçüklükten itibaren komşularından Türkçe öğrenmeye başladığını söyleyen Jldze Olomani, "Nürnberg'de çok sayıda Türk aile dostlarımız var. Biz aslında bir Türk aile gibi yaşamaya özen gösteriyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen Olomani, "Allah Reis'i başımızdan eksik etmesin. Makedonya için Kosova için, Bosna Hersek için ve Balkan ülkeleri için çok büyük katkıları oldu. Ondan önce bize sahip çıkan bir başka Türk lider tanımıyorum ben" dedi