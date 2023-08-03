Kundaklanan camiye tehdit mektubu

Türk dükkân sahiplerini hedef alan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) isimli terör örgütünün dehşet saçtığı Almanya'da, NSU 2.0 imzasıyla gönderilen tehdit mektupları dur durak bilmiyor. Türklere yakınlığı ile bilinen Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König ve ailesini tehdit eden ırkçılar, son olarak Hannover'de bulunan İGMG'ye bağlı Ayasofya Camisi'ni hedef alarak bir tehdit mektubu gönderdi.İKİ ay önce kundaklanan camiye gönderilen mektupta kundaklama olayına atıfta bulunularak, "Bu daha başlangıç" ifadesi kullanıldı. Osnabrück kentinden postaya verildiği tespit edilen tehdit mektubuyla ilgili Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya da bilgilendirildi. Hannover İslam Şurası Başkanı Recep Bilgen yaptığı açıklamada, NSU 2.0 örgütünün her camiye tehdit dolu mektuplar gönderdiğini söyledi.BİLGEN, bu tehditlerden artık endişe duymaya başladıklarını ve gerekli kurumların bu olaylara daha hassas yaklaşması gerektiğini söyledi. Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay ise, "Ayasofya Camisi kundaklama saldırısından iki ay sonra radikal sağcı tehdit mektubu aldı. Müslümanlara yönelik bu nefret biçimi beni şaşkına çevirdi. Hannover'de düşmanlığın ve ayrımcılığın yeri yok" diye konuştu.