Polis emanetindeki cinayet silahı kayıp

Ailenin avukatı Seda Başay Yıldız SABAH'a yaptığı açıklamada, çifte cinayette kullanılan ve üzerinde dört ayrı DNA izi tespit edilen silahın bulunamadığını söyledi. Başay Yıldız, silahın nerede olduğunun bilinmediğini belirtti. Akıl almaz skandalın sorumlusunun kim olduğu ise tespit edilemedi. Vakkas Özer'in oğlu Kahraman (47), skandalın hesabının sorulmasını istedi, "Polis bizi suçlamayı bırakıp, katilleri bulsun" dedi.SABAH'A konuşan Kahraman Özer, "Aradan 23 yıl geçti, ancak bir arpa boyu yol alınamadı. Katil veya katiller hâlâ bulunamadı. Olayın ırkçı bir cinayet olabileceği ihtimalinin üzerine bile gidilmedi. Onun yerine polis, beni ve şu an 91 yaşında olan amcamı katil zanlısı olarak gördü. Cinayet aydınlatılmadığı gibi, silah da ortada yok. Polis, silahın emanet deposundan kaybolduğunu söylüyor. Akıl alır gibi değil" diye konuştu.dönem 24 yaşında olan ve babası Seydi Vakkas Özer (47) ile kız kardeşi Aysel'in (22) katil zanlısı olmakla suçlandığını anlatan Kahraman Özer, "Polis bütün aileyi karakola götürdü. Herkes sorgulandı. Polisler bana, 'Babanın kız kardeşinle ilişkisi vardı, sen de bunu öğrenince namusunu temizledin' dedi. Kan donduran bu iftira, tüm dengemi altüst etti. Yok böyle bir yalan. Irkçı motif olabileceği dikkate bile alınmadı" dedi.FRANKFURT yakınlarında bulunan Neu İsenburg'da 8 Ekim 2000'de işlenen cinayetler uzun süre gündemde kalmıştı. Çifte cinayetten kısa süre sonra polis üzerinde dört ayrı DNA izi olan silahı bulmuştu. Silahta aileye ait bir DNA izine rastlanmadığı gibi, ailenin yakınındaki 48 kişinin de DNA'ları silahtaki izlerle örtüşmedi. Buna rağmen polis, cinayetin aile veya çevresinde yaşayan biri tarafından işlendiğini düşündü.OLAY günü baba Seydi Vakkas Özer (47), "Amcanızı eve bırakacağım" diyerek, kızı Aysel (22) ile birlikte evden ayrıldı. Baba ve kızı daha sonra otomobilin içinde vurulmuş halde bulundu. Otomobilin sağ sinyalinin hâlâ çalışır durumda olması, birinin aracı durdurduğunun bir delili olarak gösteriliyor. Ancak polis, cinayeti aydınlatabilecek DNA'lara sahip olan silahı kaybederek büyük bir skandala imza attı.