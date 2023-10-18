Bakanlara gizli mülteci talimatı

Almanya'da hükümet kamuoyu yoklamalarında ciddi güven ve iki eyalette oy kaybına uğrayınca Başbakan Olaf Scholz harekete geçti. Muhalefetin bu konu üzerinden hükümete yüklenip oy artırmasını da gören Scholz'un, tüm bakanlara, mevkidaşları ile yaptıkları görüşmelerde mülteci konusunu ele almaları talimatı verdiği ortaya çıktı.Almanya'ya çok fazla mülteci gelmesi ve geri kabul anlaşmasının işlememesi nedeniyle mültecilerin geldikleri ülkelere geri gönderilememesi talimata gerekçe oldu. Menşe ülkelerle ve uçuş rotaları üzerindeki devletlerle yapılan tüm müzakerelerin, toplantı ve görüşmelerin ana noktasını, artık ülkeye gelen mülteci sayısı, reddedilen sığınmacıların sınır dışı edilmesi oluşturacak. FRANKFURTAlmanya, Avrupa Birliği'ne Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında kontroller yapacağını bildirdi. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, AB Komisyonu'na Polonya, Çekya ve İsviçre ile olan kara sınırlarında insan kaçaklığı suçlarıyla daha fazla mücadele ve düzensiz göçü sınırlamak amacıyla geçici sınır kontrollerinin yapılacağını iletti. Söz konusu ülkelerin sınırlarındaki kontrollerin 10 gün süreceği ve toplamda 2 ay uzatılabileceği bildirildi. Avusturya sınırında yapılan sınır kontrollerinin süresinin de 12 Kasım'dan itibaren 6 ay uzatılacağı kaydedildi