Hayalini kurduğum salonlardayım

Türkiye'yi gururlandıran 14 yaşındaki piyanist İlyun Bürkev, Cumhuriyetin 100. yılında Almanya konserlerini sürdürüyor. Bonn Klasik Filarmoni Orkestrası'yla 25 Eylül'den bu yana 7 konsere çıkan İlyun, konserlerine Bremen, Karlsruhe, Nürnberg ve Münih'te devam edecek. SABAH'a konuşan ve konserlerine gösterilen ilgiye teşekkür eden İlyun, "Türkiye'yi, Cumhuriyetin 100. yılında temsil ediyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Kendimi küçükken hep Almanya'nın önemli salonlarında piyano çalarken hayal ediyordum. Bu hayalim Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde Prof. Pavel Gililov'un teşviki ve Bonn Klasik Filarmoni Orkestrası Direktörü Ervis Gega'nın kabulüyle gerçek oldu" dedi.