Anayasa Mahkemesi’nden ilginç karar

Almanya'da Anayasa Mahkemesi, 1981 yılında öldürülen 17 yaşındaki Frederike von Möhlmann davasında önemli bir karar verdi. O dönem Frederike'yi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan ve beraat eden İsmet H.'nın Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı davada, beraat eden şüphelilerin, yalnızca yeni delillere dayanılarak aynı suçtan yeniden yargılanamayacağı kararı çıktı (ref. 2 BvR 900/22).Kararıdeğerlendiren avukat Mustafa Kaplan, "Kararla 2021 sonunda yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanunu Reformu'nun anayasaya aykırı ve geçersiz olduğuna hükmedildi. Reform, yeni bulgulara dayanarak şüphelilerin yeniden yargılanmasını mümkün kılmıştı. Kesinleşmiş kararları kabul etmek zorundayız yoksa kararlara gölge düşer. Mahkeme arka kapıyı kapatmış oldu" dedi. FRANKFURT