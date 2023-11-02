Gizli servise ispiyon yetkisi

İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in (SPD) anayasanın korunmasını öne sürüp hazırlığını yaptığı yasa tasarısı, pek çok sakıncayı içeriyor. Gizli servis ajanlarına geniş yetki tanıyan tasarıya göre, ajanlar, takipte olan bir vatandaş hakkında neredeyse tüm gizli bilgileri, özel şahıslara ve yerel makamlara gizlice aktarabilecek. Böylece kişinin engellenmesi, dışlanması sağlanacak.Örneğin bir kiracının radikal olduğu şüphesiyle takibe alınması durumunda, gizli servis ajanı ev sahibini durumdan haberdar edecek. Bu kişi yeni bir daire kiralamaya kalktığında, anlaşmak üzere olduğu ev sahibine de bilgi aktarılabileceğinden, kiralama işleminin önü kapanacak. Takipteki kişi hakkında iş arkadaşlarına, tanıdıklarına, öğretmenlerine, antrenörüne de gizli bilgiler ajanlar aracılığıyla sunulabilecek.Daha önce yalnızca Federal İçişleri Bakanlığı'nın özel izniyle mümkün olan durum, artık izin gerektirmeyecek. Tasarının hazırlanmasında Anayasa Mahkemesi'nin geçen yıl verdiği bir karar etkili oldu. Mahkeme, "Eğer bir gizli servis, vatandaşlar hakkındaki değerlendirmeleri, üçüncü şahıslara dikkatsizce iletirse, bu durumun ihlali anlamına gelebilir" dedi. Tasarı, yasal zemin oluşturmak için hazırlandı.Münih'teki Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde hukuk uzmanı olan Mark Zöller, tasarıyı sert dille eleştirdi ve "Federal Hükümet'in tasarısıyla sadece 'güvenlik makamlarının istekleri kodlanacak" dedi. Zöller, Bakan Faeser'in veri transferlerine yönelik kısıtlama yerine, yetki genişlettiğini dile getirdi. Tasarıya hükümet ortağı Yeşiller'den de tepki geldi. Konstantin von Notz, tasarının yasal olarak savunulamayacağını söyledi.