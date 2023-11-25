Müslümanlara yeniden 11 Eylül’ü yaşatıyorlar

Filistin'de yaşanan İsrail saldırılarından sonra Almanya'daki Müslümanlara 'İsrail'in var olma hakkını kabul et' baskısı arttı. Açık tutum değişikliğine karşı sesler de yükselmeye başladı. Bertelsmann Vakfı'nın din uzmanı Yasemin El Menouar, "Pek çok Müslüman, 11 Eylül 2001'de ABD'de yaşanan terör saldırılarından sonraki durumun şimdi kendileri için tekrarlandığı hissine kapılıyor" dedi.El Menouar, o zaman da baskı oluşturulduğunu ifade etti ve "Almanya'daki Müslümanlardan tavır almaları istenmişti. Tekrarı yaşanıyor" dedi. Uzun zamandır Müslümanlara karşı büyük bir şüphecilik olduğunu da ifade eden El Menouar, "İslam bir din olmaktan çok terörizme yakın bir şey olarak görülüyor. Müslümanların dini temelli aşırılık ve terörü kabul ettikleri varsayılıyor" diye konuştu.İslam uzmanı Jörn Thielmann, İslami derneklerin Hamas'ı defalarca kınamasına, Yahudilerin güvenli bir şekilde yaşamasını savunmasına rağmen sürekli aşağılandığını söyledi. Almanya Müslümanları Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek ise Müslüman topluluklardan gelen çocuk ve gençlerin okullarda damgalandıklarını hissettiklerini söyledi. FRANKFURTCamilere yönelik saldırılar son haftalarda artmaya başladı. Berlin'in Reinickendorf ilçesindeki Koca Sinan Camisi'ne, Charlottenburg semtindeki Osman Gazi Camisi'ne ve Neukölln ilçesindeki Muradiye Camisi'ne ırkçı yazıların yer aldığı zarflar gönderildi. Zarflardan, ırkçı ifadelerin ve Müslümanların kutsallarına hakaret içeren söylemlerin yazılı olduğu kağıtlar ile yakılmış Kuran-ı Kerim sayfaları ve domuz yağının çıktığı ifade edildi.