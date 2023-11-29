Duisburg’da Türkçe saati projesi

Türk Eğitim Merkezi'nde "Elif" ve "Gül" isimli projelerle Türk öğrenciler cuma günleri çeşitli oyunlarla, müzikle, şiirler ve masallarla Türkçe bilgilerini geliştirecekler. Türk Eğitim Merkezi adına Taner Güngören yaptığı açıklamada, "Ancak bu dersler asla okullarda verilen Türkçe derslerine alternatif değildir" diye konuştu.GÜNGÖREN, "Bütün velileri öncelikle okullardaki Türkçe derslerine sahip çıkmaya, kayıt olmaya çağırıyoruz. Ayrıca çocukların özel zamanlarında Türkçe tiyatro, müzik, sanat etkinlikleri ve Türkçe Saati Projesi gibi dil becerilerinin geliştirildiği olanakları tamamlayıcı unsur olarak düşünüyoruz" dedi.