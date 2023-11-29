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Giriş Tarihi: 29.11.2023

Duisburg’da Türkçe saati projesi

TEVFİK KARA
Duisburg’da Türkçe saati projesi

Yurtdışı Türkler Başkanlığı ve Duisburg Türk Eğitim Merkezi’nin işbirliğiyle Duisburg’da “Türkçe Saati Projesi” başlatılıyor

DERSE ALTERNATİF DEĞİL
Türk Eğitim Merkezi'nde "Elif" ve "Gül" isimli projelerle Türk öğrenciler cuma günleri çeşitli oyunlarla, müzikle, şiirler ve masallarla Türkçe bilgilerini geliştirecekler. Türk Eğitim Merkezi adına Taner Güngören yaptığı açıklamada, "Ancak bu dersler asla okullarda verilen Türkçe derslerine alternatif değildir" diye konuştu.

VELILERE ÇAĞRI YAPTI
GÜNGÖREN, "Bütün velileri öncelikle okullardaki Türkçe derslerine sahip çıkmaya, kayıt olmaya çağırıyoruz. Ayrıca çocukların özel zamanlarında Türkçe tiyatro, müzik, sanat etkinlikleri ve Türkçe Saati Projesi gibi dil becerilerinin geliştirildiği olanakları tamamlayıcı unsur olarak düşünüyoruz" dedi.
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Duisburg’da Türkçe saati projesi
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