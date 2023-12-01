Vatandaşlık yasası komisyonda

Almanya'da yaşayan göçmenlere belirli koşulları yerine getirmeleri durumunda çifte vatandaşlık hakkı tanıyan yasa tasarısı yaklaşık üç ay önce de Bakanlar Kurulu'nda onaylanmıştı. Eyaletler Meclisi'nde görüşülen ve bazı ek maddelerin de yasaya dahil edilmesi öngörülen tasarı komisyonda ele alındıktan sonra mecliste oylanacak.Engellerİ tek tek aşan yeni vatandaşlık yasası, 8 yıl yerine sadece 5 yıllık ikametin ardından Alman vatandaşlığına geçişi öngörüyor. Uyum süreci başarılı olanlarda bu süre 3 yıla inecek. Vatandaşlıktan çıkma koşulu aranmayacağı gibi, yaşlılara dönük dil sınavı kalkacak. Ailesi 5 yıldır Almanya'da olan çocuk vatandaş olacak. BERLİN