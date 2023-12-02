Irkçı partiler yükselişte

Avrupagenelinde seçimleri izleyen Europe Elects adlı kuruluşun yaptığı araştırmaya göre, Avrupa ülkelerindeki aşırı sağ siyasi partilerin oy oranları, hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere çıktı. Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Kimlik ve Demokrasi (ID) adlı siyasi grup altında toplanan aşırı sağcı partilerin, bugün seçim olsa sandalye sayıları 60'tan 87'ye çıkıyor.ID GRUBU'NDA, Almanya'dan ırkçı AfD, Hollanda'dan Wilders liderliğindeki PVV, Fransa'dan Marine Le Pen'in partisi RN, Avusturya'dan FPÖ, İtalya'dan Matteo Salvini'nin partisi Lega, Belçika'dan Vlaams Belang gibi partiler bulunuyor. Tahminler doğru çıkarsa ID, mevcut 705 sandalyeden 87'sini kazanarak 4. büyük siyasi güç olacak. Öte yandan Yeşiller ciddi oy kaybı yaşayacak. BRÜKSEL