Çifte vatandaşlığa FDP freni

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP), koalisyon sözleşmesine alarak vaat ettiği çifte vatandaşlık hakkı konusunda hazırlanan yasa tasarısı bahara kaldı. SPD Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, vatandaşlık yasasında yapılması planlanan reformun en geç Nisan 2024'te yürürlüğe girmesini beklediğini söyledi.Başbakan Olaf Scholz'un yeni yıl girmeden tasarıyı meclisten geçireceklerine ilişkin açıklamasına karşın tasarının FDP'nin yoğun itirazları nedeniyle gecikeceği ortaya çıktı. Mützenich, Rheinische Post Gazetesi'ne verdiği demeçte, 'Ortaklar vatandaşlık yasası konusunda bir anlaşmaya varamadı. Sorun nedir?' sorusuna, FDP'nin değişiklik taleplerine direndiği yanıtını verdi.Vatandaşlık, sığınmacılara yardım ve basit sınır dışı düzenlemeleri bu hafta Federal Meclis'ten geçecekti ancak bu gerçekleşmedi. Mützenich, "Bana göre daha sonra ele alınabilecek olan çok küçük gruplara yönelik ayrıntılı düzenlemeler nedeniyle başarısız olundu. Bundan büyük üzüntü duyuyorum" dedi. FDP, baştan beri yasa tasarısına itirazlarda bulunuyordu. FRANKFURT