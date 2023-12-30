‘Federal hükümet’in hatası epeyce fazla’

Alman Hükümeti'nin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Başkan Yardımcısı ve Saarland Eyaleti Başbakanı Anke Rehlinger, SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon hükümetini hatalarından dolayı eleştirdi. "Elbette hatalar yapıldı. Dürüst olmak gerekirse epeyce" diyen Rehlinger, durumun kendisini üzdüğünü söyledi. Siyasetçilerin kriz dönemlerinde de profesyonelce çalışması gereğine vurgu yapan Rehlinger, "Politikacılar perspektife sahip olmadan, 10 yıl sonra nerede olabileceğimizi söylemeden onarım modunda olmamalı" şeklinde konuştu. BERLİN