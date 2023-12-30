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Giriş Tarihi: 30.12.2023

Federal hükümet’in hatası epeyce fazla’

‘Federal hükümet’in hatası epeyce fazla’

SPD Genel Başkan Yardımcısı Anke Rehlinger, Federal Hükümet’i hataları konusunda eleştirdi. Rehlinger, epeyce hataları var. Perspektif çizilmeli” dedi

Alman Hükümeti'nin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Başkan Yardımcısı ve Saarland Eyaleti Başbakanı Anke Rehlinger, SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon hükümetini hatalarından dolayı eleştirdi. "Elbette hatalar yapıldı. Dürüst olmak gerekirse epeyce" diyen Rehlinger, durumun kendisini üzdüğünü söyledi. Siyasetçilerin kriz dönemlerinde de profesyonelce çalışması gereğine vurgu yapan Rehlinger, "Politikacılar perspektife sahip olmadan, 10 yıl sonra nerede olabileceğimizi söylemeden onarım modunda olmamalı" şeklinde konuştu. BERLİN
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‘Federal hükümet’in hatası epeyce fazla’
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