UID’den çifte vatandaşlık çağrısı

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Aslan, Federal Meclis'ten geçen ve Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in onayı sonrası yürürlüğe girecek olan çifte vatandaşlık konusuna değindi. Yeni göreve gelen Aslan, "Çifte vatandaşlık yasallaştıktan sonra her bir vatandaşımızın mutlaka ama mutlaka Almanya vatandaşlığına geçmesini tavsiye ediyorum" dedi.ÇİFTE vatandaşlığın siyasi katılımı da beraberinde getireceğini ifade eden Aslan, "Bu sayede burada söz sahibi olabiliriz" dedi. Aslan, ırkçılığı protesto için yüz binlerce insanın meydanları doldurmasını olumlu karşıladıklarını belirtti ve "Irkçılık karşıtlığının çok değerli olduğunu görüyoruz" diye konuştu. UID Başkanı, koruyucu aile ve gençlerin eğitimi konularına yeni dönem çalışmalarında öncelik vereceklerini de söyledi. AA