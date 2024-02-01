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Giriş Tarihi: 1.2.2024

4 kurşun sıkan polise masabaşı iş verdiler

Fatih YILMAZ
4 kurşun sıkan polise masabaşı iş verdiler

Elinde bıçak olduğu gerekçesiyle Ertekin Özkan’ı dört kurşunla öldüren polisin hâlâ görevde olduğu, masabaşı işe yönlendirildiği ortaya çıktı

Mannheim kentinde 23 Aralık günü, polis çağırıp memurların karşısına elinde bıçakla çıkan Ertekin Özkan'a (49) kurşun yağdıran polis hakkında işlem yapılmadığı belirlendi. Açığa alınmayan polisin masabaşı işe yönlendirildiği ortaya çıktı. Eyalet Kriminal Polis Dairesi (LKA) sözcüsü, o polisin şu an büro memuru olarak kullanıldığını doğruladı ve herhangi bir disiplin veya kamu hizmeti tedbirinin alınmadığını söyledi. Sözcü ayrıca, "Delillerin toplanması tamamlandı. 130 gigabayttan fazla video materyali izlenecek" dedi.
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4 kurşun sıkan polise masabaşı iş verdiler
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