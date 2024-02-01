4 kurşun sıkan polise masabaşı iş verdiler

Mannheim kentinde 23 Aralık günü, polis çağırıp memurların karşısına elinde bıçakla çıkan Ertekin Özkan'a (49) kurşun yağdıran polis hakkında işlem yapılmadığı belirlendi. Açığa alınmayan polisin masabaşı işe yönlendirildiği ortaya çıktı. Eyalet Kriminal Polis Dairesi (LKA) sözcüsü, o polisin şu an büro memuru olarak kullanıldığını doğruladı ve herhangi bir disiplin veya kamu hizmeti tedbirinin alınmadığını söyledi. Sözcü ayrıca, "Delillerin toplanması tamamlandı. 130 gigabayttan fazla video materyali izlenecek" dedi.