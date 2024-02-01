Eyalet başbakanlarından Scholz’a tepki

ALMANYA'NIN Hessen Eyaleti Başbakanı Boris Rhein, geçtiğimiz yıl sonbaharda gerçekleşen göç zirvesinde alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını ele almak için zirve talep etti. Federal ve eyalet hükümetlerinin acilen daha fazla çalışma yapması gereken noktaları kontrol etmeyi de amaçlayan zirveye Başbakan Olaf Scholz'dan ret cevabı geldi.GEREKÇE, mevcut göç rakamlarının düşme eğiliminde olduğu, bu nedenle yeni bir zirveye ihtiyaç duyulmadığı şeklinde açıklandı. Cevap eyaletlerde büyük şaşkınlığa sebep oldu, "Sadece bu bahane bile federal hükümetin gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu gösteriyor" yorumu yapıldı. Geçen yıl Almanya'ya 300 binden fazla yeni göçmen gelmişti.