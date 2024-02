Ganime nineye devlet eli uzandı

Almanya'nın Windischeschenbach kasabasındaki bakımevinde kalan 85 yaşındaki Ganime Atmaca'nın pasaportunun süresi bitti. Başkonsolosluğa gitmesi mümkün olmayan Atmaca için en yakındaki Nürnberg Başkonsolosluğu bir memurunu görevlendirdi. Adem Kuru adlı memur Ganime Atmaca'nın başucunda tüm işlemlerini tamamlayıp pasaport başvurusunu aldı.OĞLUNUN talebi üzerine karşısında devletin memurunu gören Ganime Atmaca, çok duygulanıp gözyaşlarını tutamadı. Atmaca, "Yaklaşık beş yıldır burada kalıyorum. Yatalak olduğum için ailem dışında kimseyi göremiyordum. Devletim memurunu ayağıma kadar göndermiş. Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci beni çok mutlu etti. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.EVLATLARINI vatan sevgisiyle yetiştirdiğini ifade eden Ganime Atmaca, "Allah beni insan yerine koyan devletimden razı olsun" şeklinde konuştu. Kadir ve Osman Atmaca, hasta annelerini zor durumda bırakmayan başkonsolosluğa teşekkür etti. İşlem yapan Adem Kuru ise "Devlet eli doktor eli gibidir. Her zaman ihtiyaç duyulur ve devlet şifalı elini, imkânlarını her zaman her vatandaşı için kullanır" diye konuştu.