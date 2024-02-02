Grev, 11 havalimanını kilitledi

Almanya'da havalimanı güvenlik personelinin bir günlük uyarı grevi, ülkedeki 11 havalimanında uçuşları felç etti. Ver.di sendikasının 25 bin çalışanın maaş artışında uzlaşma sağlayamaması üzerine gerçekleşen grevden 200 bin yolcu etkilendi. Ülkenin en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nda dün uçağa biniş mümkün olmadı.Berlin'de tüm kalkışlar ve inişlerin büyük bölümü iptal edildi. Durum Köln/Bonn Havalimanı'nda da aynıydı. Düsseldorf'ta kalkış ve inişlerin üçte biri iptal oldu. Ver.di sendikası, Hamburg Havalimanı'nda yer hizmetleri sağlayıcılarını greve çağırdı. Sendika, ülke çapındaki toplu taşıma araçlarında da uyarı grevi planlandığını duyurdu.