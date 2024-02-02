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Giriş Tarihi: 2.2.2024

Grev, 11 havalimanını kilitledi

İbrahim TAŞ
Grev, 11 havalimanını kilitledi

Güvenlik personelinin uyarı grevi, 11 havalimanında uçuşları durdurdu. 1100 uçuş iptal edilirken, 200 bin yolcu grevden etkilendi. Grev sürerken yeni grev haberi geldi

UZLAŞMA SAĞLANMADI
Almanya'da havalimanı güvenlik personelinin bir günlük uyarı grevi, ülkedeki 11 havalimanında uçuşları felç etti. Ver.di sendikasının 25 bin çalışanın maaş artışında uzlaşma sağlayamaması üzerine gerçekleşen grevden 200 bin yolcu etkilendi. Ülkenin en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nda dün uçağa biniş mümkün olmadı.

YENİ GREVLER GELİYOR
Berlin'de tüm kalkışlar ve inişlerin büyük bölümü iptal edildi. Durum Köln/Bonn Havalimanı'nda da aynıydı. Düsseldorf'ta kalkış ve inişlerin üçte biri iptal oldu. Ver.di sendikası, Hamburg Havalimanı'nda yer hizmetleri sağlayıcılarını greve çağırdı. Sendika, ülke çapındaki toplu taşıma araçlarında da uyarı grevi planlandığını duyurdu.
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Grev, 11 havalimanını kilitledi
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