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Giriş Tarihi: 2.2.2024

İstihbarat, eski başkanını takibe aldı

Cengiz PARLAYAN
İstihbarat, eski başkanını takibe aldı

Almanya’nın iç istihbarat teşkilatı BfV, aşırı sağcı olduğu şüphesiyle eski başkanı Maassen’i izlemeye aldı. Maassen durumu, “BfV beni takip ettiriyor” sözleriyle doğruladı

Almanya'nın iç istihbaratından sorumlu olan Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV), eski başkanı Hans Georg Maassen, 'aşırı sağcı' olarak sınıflandırılıp takibe alındı. BfV, Maassen hakkında çok kapsamlı bilgi ve bulgular topladığını, bunların incelenmesi sonucunda Maassen'in aşırı sağcı şüphesiyle izlenenler arasında yer almaya başladığını duyurdu.




İDDİALARI REDDETTİ
MAASSEN sosyal medya hesabında, "Federal Hükümet'in benden korktuğu çok açık. Bu sebeple BfV'ye beni izlettiriyor, takip ettiriyor" dedi. Maassen, Bilgi Edinme Yasası kapsamında, hakkında tutulan verileri talep ettiği dilekçesine teşkilatın verdiği 20 sayfalık cevabı da sosyal medya hesabında paylaştı ve kendisine yönlendirilen iddiaları reddettiğini dile getirdi.

2018'DE KOVULMUŞTU
HANS Georg Maassen, 2012-2018 yılları arasında BfV Başkanı olarak görev yapmış ve Almanya ile ülkenin demokratik anayasal düzenini şiddet ve aşırılık yanlısı tehditlere karşı korumaktan sorumluydu. Maassen, 2018'de Chemnitz kentinde ırkçıların göçmenlere saldırması ve göçmen avına çıkmasının ardından oluşan tehdidi küçümsemesi üzerine görevden alınmıştı.
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İstihbarat, eski başkanını takibe aldı
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