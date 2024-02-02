İstihbarat, eski başkanını takibe aldı

Almanya'nın iç istihbaratından sorumlu olan Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV), eski başkanı Hans Georg Maassen, 'aşırı sağcı' olarak sınıflandırılıp takibe alındı. BfV, Maassen hakkında çok kapsamlı bilgi ve bulgular topladığını, bunların incelenmesi sonucunda Maassen'in aşırı sağcı şüphesiyle izlenenler arasında yer almaya başladığını duyurdu.MAASSEN sosyal medya hesabında, "Federal Hükümet'in benden korktuğu çok açık. Bu sebeple BfV'ye beni izlettiriyor, takip ettiriyor" dedi. Maassen, Bilgi Edinme Yasası kapsamında, hakkında tutulan verileri talep ettiği dilekçesine teşkilatın verdiği 20 sayfalık cevabı da sosyal medya hesabında paylaştı ve kendisine yönlendirilen iddiaları reddettiğini dile getirdi.HANS Georg Maassen, 2012-2018 yılları arasında BfV Başkanı olarak görev yapmış ve Almanya ile ülkenin demokratik anayasal düzenini şiddet ve aşırılık yanlısı tehditlere karşı korumaktan sorumluydu. Maassen, 2018'de Chemnitz kentinde ırkçıların göçmenlere saldırması ve göçmen avına çıkmasının ardından oluşan tehdidi küçümsemesi üzerine görevden alınmıştı.