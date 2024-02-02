Haberler Avrupa Haberleri ‘RTE 034’ plakası ilgi odağı oldu
Giriş Tarihi: 2.2.2024

‘RTE 034’ plakası ilgi odağı oldu

Fırat KESKİNKILIÇ
‘RTE 034’ plakası ilgi odağı oldu

Macaristan’da bir Türk firmasına ait panelvan kamyonetin plakasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adının baş harfleri ile İstanbul plakasının kodu yer aldı. ‘RTE 034’ plakalı kamyoneti görenler büyük ilgi gösterdi

TÜRKİYE GÖRSELLERİ İLE SÜSLÜYOR
Macarıstan'ın başkenti Budapeşte'de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Necip Aygür'ün yaptığı Klikya Trans isimli lojistik firması, araçlarını Türkiye görselleri ile süslüyor. Firmanın Türkiye ile Avrupa'nın birçok ülkesine giden kamyonetin plakasının RTE 034 olması görenlerin dikkatini çekiyor. Firmanın RTE 053 plakalı da aracı bulunuyor. Hazırlanan bir tırda da Türkiye ve Macaristan parlamentosunun fotoğraflarının yer alması planlanıyor.

'FOTOĞRAF ÇEKTİRENLER DE VAR'
PLAKANIN hikâyesini anlatan Şengönül, "Türkiye ile Macaristan arasında kardeşlik sevgisi var. Biz de gurbetteki şirket olarak plakamızı bu şekilde almak istedik. Cumhurbaşkanımız devletimize ve milletine sahip çıktığı için biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Plakalardan dolayı yolda durdurup fotoğraf çektirenler, yemek söyleyenler bile oluyor" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘RTE 034’ plakası ilgi odağı oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA