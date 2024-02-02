‘RTE 034’ plakası ilgi odağı oldu

Macarıstan'ınbaşkenti Budapeşte'de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Necip Aygür'ün yaptığı Klikya Trans isimli lojistik firması, araçlarını Türkiye görselleri ile süslüyor. Firmanın Türkiye ile Avrupa'nın birçok ülkesine giden kamyonetin plakasının RTE 034 olması görenlerin dikkatini çekiyor. Firmanın RTE 053 plakalı da aracı bulunuyor. Hazırlanan bir tırda da Türkiye ve Macaristan parlamentosunun fotoğraflarının yer alması planlanıyor.PLAKANIN hikâyesini anlatan Şengönül, "Türkiye ile Macaristan arasında kardeşlik sevgisi var. Biz de gurbetteki şirket olarak plakamızı bu şekilde almak istedik. Cumhurbaşkanımız devletimize ve milletine sahip çıktığı için biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Plakalardan dolayı yolda durdurup fotoğraf çektirenler, yemek söyleyenler bile oluyor" dedi.