Ekonomiye hastalık freni

ALMAN İlaç Firmaları Derneği (VFA), "Geçen yıl önemli miktarda iş kaybı, üretimde ciddi kayıplara yol açtı. Ortalamanın üzerindeki hastalık günleri olmasaydı, Alman ekonomisi neredeyse yüzde 0.5 oranında büyürdü" açıklamasında bulundu. VFA, çalışanların geçen yıl ortalama 19.4 gün hastalık raporu kullandığını belirtti ve bu durumdan dolayı yaklaşık 26 milyar euro gelir kaybı olduğunu aktardı.ARAŞTIRMAYI yürüten ekonomistler Claus Michelsen ve Simon Junker, "Hastalık oranları yeniden bu kadar yüksek olmasaydı, 2023'te ek olarak yaklaşık 26 milyar euro gelir elde edilecekti. Alman ekonomisi neredeyse yüzde 0.5 oranında büyürdü. Hastalık oranının yüksek olması vergi gelirlerinde de 15 milyar euroluk azalmaya neden oldu" açıklamasında bulundu.