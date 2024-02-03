Oy potansiyelimiz beş milyon

Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak Partisi (DAVA) Almanya'da son günlerin tartışılan en önemli konusu haline geldi. Alman medyası ile bazı siyasetçilerin AK Parti ile ilişkilendirdiği ve eleştiri yağmuruna tuttuğu partinin Genel Başkanı Teyfik Özcan, "Yerli Almanları dahil etmeden beş milyon potansiyel seçmenimiz var" dedi.Almanya'da kendilerini etnik veya dini bir azınlığa mensup gören insanlar arasında potansiyellerini analiz ettiklerini de ifade eden Özcan, ilk hedeflerinin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimi olduğunu söyledi. Özcan, şu anda partileşme sürecinde olduklarını, bu süreci tamamladıktan sonra Almanya'da yerel ve federal düzeyde seçimlere gireceklerini söyledi.Alman araştırmacı Andreas Herteux ise, ülkede tamamen ya da en azından iki kültürlü olarak entegre olmuş büyük bir göçmen grubu olduğuna işaret etti ve "2021 federal seçimleri sırasında ülkede yaklaşık 21. 9 milyon göçmen kökenli insan yaşıyordu. 7.9 milyonu oy kullanma hakkına sahipti. Bu, tüm seçmenlerin yüzde 14'üne karşılık geliyordu" dedi.GÖÇMEN kökenli insanların, ülkede her geçen yıl giderek daha önemli rol oynayacağını söyleyen Andreas Herteux, göçmenler arasında seçime katılma oranının çok düşük olduğunu ifade etti.