Döner fiyatları bütçe gündeminde

Son yıllarda mecliste çok sayıda genci ağırladığını belirten Yeşiller Milletvekili Hanna Steinmüller bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmasında döner fiyatlarından yakındı. Steinmüller, "Gençler için ailelerinden ayrı eve taşınıp birden kira ödemek zorunda kalmaları sorunu bir yana, asıl sorun, döner fiyatının artması" diye konuştu.Steinmüller, "Meclistekiler için dönerin fiyatı büyük bir sorun olmayabilir. Ama gençler için bu çok büyük bir mesele. Hem mecliste ağırladığım hem de sokakta konuştuğum gençler, bunun büyük bir sorun olduğunu söylüyor. Onlar için bir dönerin 3.50 euro ya da 7 euro olması ciddi fark yaratıyor" dedi.