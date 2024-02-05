Irkçılığı lanetlediler

Başta Berlin, Nürnberg, Freiburg, Augsburg, Krefeld, Hannover, Schwerin, Potsdam, Nürnberg, Mainz ve Elmshorn şehirlerinde olmak üzere sokağa çıkan halk, ırkçı Almanya için Alternatif Partisi'ne (AfD) tepki gösterdi. Sadece Berlin'de 150 binden fazla kişi, milyonlarca yabancıyı ülkeden sürmenin planlarını yapan AfD'yi lanetledi ve partinin yasaklanmasını istedi.Federal Meclis binası Reichstag'ın önünde toplanan göstericiler, "Hep birlikte faşizme karşı", "Bir daha asla, şimdi", "AfD, alternatif değildir", "Nazilere yer yok", "AfD yasağı şimdi" ve "Naziler dışarı" yazılı dövizler taşıdı. Yapılan konuşmalarda AfD'ye ve aşırı sağa karşı toplumun her kesimi tarafından mücadele edilmesi talep edildi.Elmshorn Göçmenler Birliği de (EWB) üyeleriyle birlikte şehirdeki protesto gösterisine katıldı. EWB Başkanı Harun Öznarin yaptığı açıklamada, "Irkçılık en zehirli düşüncedir. Irkçılık tırmanmaya devam etse de Almanya'da çok sayıda Alman seçmenin buna izin vermeyeceğine, ırkçıların azınlıkta kalacağına inanıyorum. EWB, ırkçılara geçit vermeyecek" dedi.