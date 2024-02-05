Ünlüler de protesto kervanına katıldı

Ülkenin ünlü sanatçıları, sporcuları ve yazarlar, ırkçıların göçmenleri ülkeden sürme planına tepki gösterdi. Udo Lindenberg, Helene Fischer, Florian Silbereisen ve Roland Kaiser gibi eğlence, spor ve iş dünyasından 30'dan fazla ünlü, seçmenleri ırkçıları sandığa gömmeye çağırdı. Ünlüler, Stern dergisine ırkçılıkla ilgili fikirlerini paylaştı.Ünlüler, "Bizimle Değil" başlığı altında "Almanya'da ve Avrupa'da yapılacak seçimler gelecekte hangi ülkede yaşayacağımızı belirleyecek. Doğru olanı yapın, demokrasi için ve aşırılık yanlılarına karşı oy verin" çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Steinmeier, ünlülerin bu tavrını "halkı uyandırma çağrısının bir parçası" olarak gördüğünü söyledi.