Depremzedeyi unutmadılar

TÜRKİYE'Yİ sarsan 6 Şubat büyük depreminin birinci yıldönümünde Avrupalı Türkler, pek çok kentte depremzedeleri anma programı düzenledi. DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği ile İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Kuzey Bavyera teşkilatının anma etkinliğinde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Yardım amaçlı bir tablo dört bin euroya satıldı.MANNHEİM kentinde de benzer anma etkinliği gerçekleştirildi. Program kapsamında deprem mağdurlarına katkıda bulunan kişi ve kurumlara plaket takdim edildi. İş insanı Mustafa Baklan'ın öncülük ettiği yardım kampanyasına çok sayıda dernek destek vermiş ve 759 bin euro yardım toplamıştı. Bu yardımla 168 konteyner ev ve beş derslik yapılmıştı.