NSU 2.0 dosyası sessizce kapatıldı

Frankfurt Savcılığı, NSU 2.0 imzalı tehdit mektupları serisi davasında, iki polis memuru hakkındaki soruşturmayı düşürdü. Kararın 7 Aralık 2023 günü, "Yeterli şüphe oluşmadı" gerekçesiyle verildiği ortaya çıktı. Söz konusu polisler, kendisi ve ailesi ölümle tehdit edilen avukat Seda Başay Yıldız'ın adresini karakol bilgisayarından sorgulamakla suçlanıyordu.YILDIZ'IN gizli olan adresi Frankfurt'taki karakol bilgisayarından sorgulanmış, bu bilgi sızdırılmış ve avukata ölüm tehdidi içeren faks ve mailler gönderilmişti. Sadece polislerin erişiminin olduğu sisteme, biri kadın iki polisin girebileceği şüphesi oluşmuştu. Beş yıl süren soruşturmada ırkçı tehdit mektupları gönderdiği gerekçesiyle Berlin'den 54 yaşında bir kişi tutuklanıp, 5 yıl 10 ay hapis ile cezalandırılmıştı.SEDA Başay Yıldız dışında karakol bilgisayarından Sol Partili politikacılar Janine Wissler ve Martina Renner, kabareci İdil Baydar ile gazeteci Hengameh Yaghoobifarah'ın adreslerinin de sızdırıldığı ve tehdit mektubu gönderildiği iddia ediliyordu. Kadınlar, "Polisin bilinçli olarak bazı bilgileri verdiği yönünde güçlü deliller bulunuyor" açıklaması yapmıştı.YASADIŞI veri alımına ilişkin soruşturmalarla bağlantılı olarak, polis karakolunda aşırı sağcı içerikli bir sohbet grubu ortaya çıkarılmıştı. "Itiotentreff" adı verilen grupta düzenli olarak aşırı sağcı, antisemitik, ırkçı ve düşmanca içerikler paylaşıldığı belirlenmişti. Savcılık bu içerikler nedeniyle suç duyurusunda bulunmuş, hakim bir yıl önce dava açılmasını reddetmişti.