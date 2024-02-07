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Giriş Tarihi: 7.2.2024

Bölücülere izin vermeyeceğiz

Bölücülere izin vermeyeceğiz

Başbakan Scholz, Almanya’nın göçmenlerin de vatanı olduğunu söyledi, “Bizi bölmek, birbirimize düşürmek istiyorlar. İzin vermeyiz” dedi

Almanya'daki göçmen örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Olaf Scholz, "Almanya'da neredeyse her dört kişiden birinin göçmenlik geçmişi var. 20 milyon kadın ve erkek, iş ve okul arkadaşları, komşular, spor kulüplerinden arkadaşlar, buraya katkı sunan ve ülkemizi ileriye taşıyan vatandaşlar. Almanya hepimizin ortak vatanı" şeklinde konuştu.

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Göçmenlerin endişeli ve ülkede bir gelecekleri olup olmadığını sorguladığını ifade eden Scholz, "Çünkü aşırı sağcılar, insanları tutuklayıp zorla göç ettirileceği söylentisi yaydığında, kendilerini hedef alınmış hissediyorlar. Bizi bölmek, birbirimize düşürmek istiyorlar ve biz buna izin vermeyeceğiz. Ülkemizdeki 84 milyon vatandaşın hepsi aynı haklara sahiptir" dedi. BERLİN
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Bölücülere izin vermeyeceğiz
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