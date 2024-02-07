Parasını isteyince hastanelik oldu

Düzce'den bir yıllık Schengen Vizesi alıp Almanya'ya şoför olarak çalışmaya gelen Sabri Kıyak (34), Ansbach'a bağlı Gorosshabersdorf'ta bir inşaat firmasında kamyon şoförü olarak işe başladı. Haftada 40 ile 60 saat çalıştırılan Kıyak'a Alman patronu haftalık 100-200 euro harçlık verdi. Üç aylık birikmiş parasını isteyen Kıyak, önce kaldığı lojmandan kovuldu, ardından patronunun adamları tarafından hastanelik olana kadar dövüldü.Hastaneye giden Kıyak, sigortasız çalıştırıldığı için sağlık kartı olmayınca tedavi göremedi. Duruma isyan eden Kıyak, "Almanya gibi bir ülkede bunların başıma geleceğini tahmin edemezdim. Hasta babamı geride bırakıp para kazanayım diye Almanya'ya geldim. Üç ay boyunca haftada sadece 100 ila 200 euro para verdiler. Paramı talep ettiğimde 'Sen deneme işçisisin. Çalışma iznin de yok' cevabını aldım" diye konuştu.Firmanın kendisiyle iş sözleşmesi imzaladığını, İş Ajansı'na verilmek üzere belge de doldurduğunu ifade eden Kıyak, "O belgeler İş Ajansı'na teslim edilmemiş. Kalmam için gösterilen lojmanın parasını da talep ettiler. Kabul etmeyip paramı almadan bir yere gitmeyeceğimi söyledim. İki kişi kapıma dayandı. Evi hemen boşaltmamı istediler. 'Hayır' cevabı verince camdan eve girip beni dövmeye başladılar" dedi.Yediği dayak sonrası dişleri kırılan, dudağı patlayan, kafasında derin yaralar oluşan Kıyak, "Belim de incindi. Şayet adamın elindeki demir boruyla bana vurmasına engel olmasaydım daha kötü durumda olacaktım. Sesleri duyan arkadaşlarım polis çağırmış. Polis gelince dayaktan kurtuldum" dedi. Almanca bilmediği için haksız çıkarılmak üzereyken devreye DİTİB Dietenhofen Camisi cemaatinin yetiştiğini söyleyen Sabri Kıyak, "Bana kalmam için geçici yer sağladılar. Vizem 24 Mart'ta doluyor" dedi ve o tarihe kadar hakkını almak için yardım beklediğini söyledi.